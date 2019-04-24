Расчёты Балтийского флота уничтожили отряд боевых кораблей условного противника

В рамках манёвров военные совершили марш на боевой технике, осуществили её развёртывание и учебные пуски.

Минобороны РФ провело итоговую проверку расчётов берегового ракетного соединения Балтийского флота ВМФ России. По сигналу тревоги расчёты ракетных комплексов "Бал" покинули места постоянной дислокации, совершили марши и заняли позиционные районы, отработав задачи по уничтожению отряда боевых кораблей условного противника.

— Во время учения экипажи соединения ракетчиков также сдали нормативы по подготовке и проведению марша в назначенный позиционный район, приведению комплексов к бою, подготовке к стрельбе, смене огневых позиций, отработали тактику применения оружия в условиях авиаударов и применения условным противником диверсионно-разведывательных групп, — уточнили представители военного ведомства.

К отработке учебно-боевых задач было привлечено более 10 единиц техники и около 100 военнослужащих.