В Омске мальчик лопаткой засыпал ямы на дорогах, и его позвали на работу

Мальчика, который засыпал ямы в районе проспекта Маркса в Омске с помощью детской лопатки и песка, пригласили через 10–15 лет на работу в органы местного самоуправления. Об этом журналистам рассказали в городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства.

— Юному дорожнику хочется выразить благодарность за такое неравнодушное отношение к городским проблемам. Лет через 10–15 будем счастливы видеть в своих рядах такого настоящего человека и активного гражданина, — заявили в управлении.

Там также подчеркнули, что на территории, где "работал" мальчик, уже проведён аварийно-восстановительный ремонт выбоин.