Избиение полицейского копчёной рыбой попало на видео

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Избиение полицейского копчёной рыбой попало на видео

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Женщина напала на правоохранителя на станции, когда тот попросил её прекратить незаконную торговлю и покинуть перрон.

В Сети появилось видео инцидента в Новосибирской области, в ходе которого сибирячка избила полицейского пакетом с копчёной рыбой.

Один из очевидцев рассказал телеграм-каналу Life Shot, что женщина прорвалась на перрон и ходила вдоль поезда, торговала рыбой.

Сотрудник полиции давай её толкать, выгонять. Он её сильно толкнул, она чуть не упала и с разворота ударила его, — сказал очевидец.

Как писал Лайф, в отношении женщины возбудили уголовное дело, ей может грозить до пяти лет лишения свободы.

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