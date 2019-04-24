Жестокое избиение отца чемпиона по MMA попало на видео

На кадрах видно, как подозреваемые в жестоком избиении демонстрируют документы, похожие на удостоверения сотрудников полиции.

Камеры видеонаблюдения в аптеке засняли момент жестокого избиения отца двукратного чемпиона мира по ММА Сулли Юнусилау. На кадрах, опубликованных телеграм-каналом Mash видно, как мужчину в аптеке, где он пытался спастись от расправы, силой задерживают трое граждан, параллельно нанося ему удары руками и ногами.

Сотрудница аптеки что-то говорит пришедшим, на что они демонстрируют ей документы, похожие на удостоверения сотрудников полиции. Сулли выводят на улицу, где дальнейшие события уже происходят за кадром.

Как ранее сообщал Лайф, на следующий день после избиения 46-летний Сулли Юнусилау был экстренно госпитализирован. Несмотря на помощь врачей, мужчина скончался от полученных накануне травм. Позднее по подозрению в превышении должностных полномочий и умышленном причинении тяжких телесных повреждений, повлёкших за собой гибель Юнусилау, были задержаны трое столичных полицейских. В отношении них и произошедшего ведётся проверка.