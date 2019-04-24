Штаб Зеленского призвал усилить санкции против России из-за указа о паспортах

Там также выразили мнение, что документ не способствует прекращению огня на юго-востоке Незалежной.

Представители команды Владимира Зеленского призвали усилить международные санкции против России после указа об упрощении процедуры получения гражданства РФ для жителей Донбасса. Такую позицию высказали в телеграм-канале команды.

— Украина также рассчитывает на поддержку международного сообщества в вопросе защиты интересов, прав и свобод украинских граждан на временно оккупированных территориях и рассчитывает на усиление дипломатического и санкционного давления на РФ, — отмечается в сообщении.

Там также выразили мнение, что указ не способствует прекращению огня на юго-востоке Незалежной. При этом Украина будет делать всё для защиты своих граждан, проживающих на данных территориях, говорится в заявлении.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который упрощает получение паспортов РФ жителями ДНР и ЛНР.