Путин поручил разобраться с проблемами перехода на льготную ипотеку

Президент России Владимир Путин поручил разобраться с проблемами льгот ипотечного кредитования при использовании материнского капитала.

В ходе общения с членами Совета законодателей глава государства заявил о необходимости внесения изменений в нормативную базу и пообещал, что вопрос будет обязательно проработан. Российский лидер подчеркнул, что не видит никаких проблем, так как шестипроцентная ипотека гарантирована государством.

Проблема была обозначена председателем Госсобрания Башкортостана Константином Толкачёвым, который рассказал о "необоснованных отказах" банков. По словам Толкачёва, кредитные учреждения не удовлетворяют почти 60% заявлений о переходе на льготную ипотеку.