Путин поручил разобраться с проблемами перехода на льготную ипотеку

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Путин поручил разобраться с проблемами перехода на льготную ипотеку

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Президент России Владимир Путин. Фото: © L!FE/Андрей Тишин

Президент России Владимир Путин поручил разобраться с проблемами льгот ипотечного кредитования при использовании материнского капитала.

В ходе общения с членами Совета законодателей глава государства заявил о необходимости внесения изменений в нормативную базу и пообещал, что вопрос будет обязательно проработан. Российский лидер подчеркнул, что не видит никаких проблем, так как шестипроцентная ипотека гарантирована государством.

Проблема была обозначена председателем Госсобрания Башкортостана Константином Толкачёвым, который рассказал о "необоснованных отказах" банков. По словам Толкачёва, кредитные учреждения не удовлетворяют почти 60% заявлений о переходе на льготную ипотеку.

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