В Ростовской области у границ ДНР и ЛНР откроются 4 центра для приёма документов

Источник Лайфа раскрыл подробности реализации указа президента об упрощении предоставления гражданства России жителям республик Донбасса.

По информации Лайфа, на территории Ростовской области (у границ с ДНР и ЛНР) будет развёрнуто четыре временных центра — по два на каждую республику. В них сможет обратиться любой житель многострадального региона и подать документы на российское гражданство.

Сейчас в ДНР и ЛНР проживает около 2 миллионов 700 тысяч человек, приблизительно у полумиллиона из них есть паспорта республик. Для них процесс выдачи российских будет проще, поскольку они уже прошли необходимые проверки. При этом документы, удостоверяющие гражданство ДНР, ЛНР или Украины, сдавать необязательно.

Источник Лайфа отметил, что решение России упростить процедуру получения гражданства для жителей ЛНР и ДНР никак не связано с победой Владимира Зеленского на выборах президента Украины. Это сделано для того, чтобы жители Донбасса почувствовали себя более защищёнными, и в случае победы другого кандидата эта процедура всё равно была бы запущена.

Между тем политические эксперты считают, что этот шаг важен для расширения русского мира. Жители региона, ментально связавшие себя с Россией, долгое время не могли в неё интегрироваться, а теперь даже формальных препятствий уже не осталось.

С другой стороны, новому президенту Украины теперь будет проще объяснить своим избирателям отсутствие активных боевых действий на востоке Украины. Поскольку теперь там будут проживать граждане России, у Москвы появится повод задействовать вооружённые силы в случае эскалации конфликта.

Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР. Документ был подписан в гуманитарных целях.

МИД Украины уже призвал жителей ДНР и ЛНР "не принимать российские паспорта".