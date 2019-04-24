Трамп направил военных на границу с Мексикой

Глава Белого дома также подчеркнул, что латиноамериканская страна прилагает недостаточно усилий для удержания нелегальных мигрантов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что направил военных к границе с Мексикой.

Mexico’s Soldiers recently pulled guns on our National Guard Soldiers, probably as a diversionary tactic for drug smugglers on the Border. Better not happen again! We are now sending ARMED SOLDIERS to the Border. Mexico is not doing nearly enough in apprehending & returning! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 апреля 2019 г.

— Недавно мексиканские солдаты наставили пистолеты на наших солдат национальной гвардии, вероятно, в качестве отвлекающего тактического приёма для тех, кто занимается контрабандой наркотиков на границе. Лучше, чтобы такое больше не повторялось! Сейчас мы направляем на границу вооружённых военнослужащих, — написал Трамп.

Он также отметил, что мексиканская сторона недостаточно препятствует потоку нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть в Штаты.

Как сообщал Лайф, ранее американский лидер Дональд Трамп обещал полностью или частично закрыть границу страны с Мексикой.