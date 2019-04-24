Под Калининградом тюленёнок забрался в лодку к ныряльщикам — видео

Млекопитающее, которое поначалу тряслось от холода, пробыло на борту до тех пор, пока дайверы не собрались на берег.

В Калининградской области детёныш тюленя забрался в лодку к ныряльщикам, сообщает "Клопс".

Читатель издания Евгений рассказал, что они с напарником готовились к погружению, когда увидели млекопитающее, которое пыталось забраться в лодку.

— Я встал на задний борт, лодка опустилась, и он забрался передними ластами. Я ему помог, затянул внутрь, — пояснил мужчина.

Евгений уточнил, что в лодке тюленёнок провёл более полутора часов, а в воду вернулся, лишь когда мужчины собрались на берег.

Произошедшее прокомментировала директор Калининградского зоопарка Светлана Соколова. Она призвала население не прикармливать тюленей и сообщила, что укусы этих млекопитающих опасны.

Ранее Лайф сообщал об обнаружении истощённого детёныша тюленя на пляже в Калининградской области — "для счастья" млекопитающему предложили потолстеть.