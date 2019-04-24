Под Калининградом тюленёнок забрался в лодку к ныряльщикам — видео

В Калининградской области детёныш тюленя забрался в лодку к ныряльщикам, сообщает "Клопс".
Читатель издания Евгений рассказал, что они с напарником готовились к погружению, когда увидели млекопитающее, которое пыталось забраться в лодку.
— Я встал на задний борт, лодка опустилась, и он забрался передними ластами. Я ему помог, затянул внутрь, — пояснил мужчина.
Евгений уточнил, что в лодке тюленёнок провёл более полутора часов, а в воду вернулся, лишь когда мужчины собрались на берег.
Произошедшее прокомментировала директор Калининградского зоопарка Светлана Соколова. Она призвала население не прикармливать тюленей и сообщила, что укусы этих млекопитающих опасны.
Ранее Лайф сообщал об обнаружении истощённого детёныша тюленя на пляже в Калининградской области — "для счастья" млекопитающему предложили потолстеть.
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