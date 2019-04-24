Диетолог назвала неожиданный продукт, который может помочь в похудении

При этом рекомендуется употреблять по одному ломтику, 25–30 граммов продукта в день.

Хлеб может быть полезен всем, кто стремится похудеть. К такому выводу пришла диетолог Альбина Комиссарова, сообщает портал "Дни.ру".

По её словам, хлеб может являться источником витамина В и клетчатки. При этом он должен обладать максимально простым составом, на первом месте должна стоять обдирная или обойная мука, а в конце — сахар.

При этом рекомендуется употреблять по одному ломтику, 25–30 граммов продукта в день. Кроме того, она развеяла миф о пользе хлебцев. К примеру, вафельные могут способствовать появлению лишнего веса.