Диетолог назвала неожиданный продукт, который может помочь в похудении

Хлеб может быть полезен всем, кто стремится похудеть. К такому выводу пришла диетолог Альбина Комиссарова, сообщает портал "Дни.ру".
По её словам, хлеб может являться источником витамина В и клетчатки. При этом он должен обладать максимально простым составом, на первом месте должна стоять обдирная или обойная мука, а в конце — сахар.
При этом рекомендуется употреблять по одному ломтику, 25–30 граммов продукта в день. Кроме того, она развеяла миф о пользе хлебцев. К примеру, вафельные могут способствовать появлению лишнего веса.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени