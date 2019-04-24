Эксперты о цифровых проектах ЦИК: Важно не отставать от технологических трендов

Курс на цифровизацию, предложенный главой ЦИК Эллой Памфиловой, направлен на совершенствование процесса голосования и заслуживает самой высокой оценки. Такую точку зрения в беседе с Лайфом озвучила вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Фёдорова.

— Всё уходит в цифровой сегмент — и госуслуги, и финансовые услуги. Люди всё больше привыкают к тому, что почти всё можно сделать дистанционно. Поэтому сама идея, что им физически нужно идти на выборы, уже скоро для молодых людей будет казаться очень странной, — рассуждает эксперт. –Государство не должно отставать от технологических трендов, поэтому эксперимент с выборами в Мосгордуму очень интересный. Посмотрим, как всё пройдет.

Отдельным пунктом Фёдорова выделила упрощение регистрации наблюдателей и в принципе развитие системы наблюдателей от различных организаций. Это необходимый шаг с точки зрения прозрачности и открытости электоральных процессов, убеждены в экспертном сообществе.

— Конечно, чем легче и проще будет доступ наблюдателей, тем их будет больше, а доверие и легитимность к институту выборов будет выше, — рассуждает собеседница Лайфа.

Ещё один важный тезис связан с муниципальным фильтром. По словам вице-президента Фонда открытой новой демократии, это та горячая тема, которая всегда используется, чтобы обвинить власть в том, что она кого-то не пускает на выборы. То есть, по идее, отмена такого фильтра в первую очередь должна быть выгодна оппозиционным политсилам.

— Действительно, поступили такие поправки от ЛДПР, причём поступили они в Государственную думу в начале апреля. Хотя дискуссии по этому поводу и заседание рабочей группы при президенте были в феврале, получается, ЛДПР потратила какое-то время на то, чтобы эти поправки внести. Но буквально сразу выяснилось, что там содержатся противоречия, — комментирует эксперт.

Напрашивается вывод, что партия, в которой есть профессиональные юристы, не могла случайно подать такой "сырой" законопроект. В экспертном сообществе не исключают, что это было сделано только для того, чтобы обеспечить себе повестку на предвыборное лето. Другими словами, ради хайпа.