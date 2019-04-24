Лайф нашёл девочку, которую отец обманом вывез из Североморска в Москву

Родители Полины давно не живут вместе, но девочка регулярно виделась с папой. После очередной прогулки она пропала без вести. Оказалось, что психически нездоровый мужчина увёз дочь из родного Североморска (Мурманская область) и может направляться в соседнюю страну.

Константин Т. — бывший военный. Мужчина серьёзно болен — четыре раза лежал в психлечебнице, а с воинской службы был уволен после того, как "заминировал" свою часть. Но родительских прав он не лишён, поэтому 21 апреля бывшая жена разрешила ему погулять во дворе с их общей дочерью Полиной.

— Он пришёл в 11:40 и позвал Полину гулять, — рассказала Лайфу мама пропавшей девочки Анастасия. — Я разрешила, но только в пределах моей видимости. В 12:00 начала искать их на площадке и не нашла. Он выключил телефон и пропал с радаров. Я побежала в полицию.

Полину и её папу искали и полицейские, и волонтёры. На листовках, которые несколько дней распространялись в соцсетях, было указано, что пропавшие могут находиться за пределами Мурманской области. Через несколько дней оперативникам удалось выйти на след Константина. Оказалось, что сначала он вывез ребёнка в Санкт-Петербург, затем в Москву — почти за две тысячи километров от дома. По одной из версий, конечным пунктом должна была стать Украина. По крайней мере, в соцсетях мужчина пробивал варианты, как можно попасть на территорию соседней страны без документов.

Узнав, что его ищут, мужчина выкатил на странице во "ВКонтакте" список своих требований. В нём была указана не только бывшая жена, которая якобы препятствовала встречам отца и дочери, но и другие обидчики из прошлой жизни: бывшая тёща, классный руководитель дочери и даже начальник управления кадров Северного Флота, который чем-то насолил Константину.

— Но ввиду того, что никто мои требования выполнять не собирается, ... я приготовил для вас всех большой сюрприз. Где смотреть сюрприз, сообщу немного позже, — говорится в пугающем послании Константина в соцсетях.

Журналистам Лайфа удалось уговорить мужчину на встречу, где его и задержали полицейские. С девочкой всё в порядке, вскоре её передадут матери.