Главу ГИБДД одного из уральских городов уволили после скандального ДТП

После изучения всех обстоятельств будет решаться вопрос о применении к нему дисциплинарных взысканий.

Глава отдела ГИБДД по городу Чебаркуль Челябинской области Григорий Керусенко был уволен после скандального ДТП, в которое он попал в состоянии алкогольного опьянения. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

— Капитан полиции в нарушение пункта 2.5 Правил дорожного движения РФ оставил место ДТП. Страж порядка уволен со службы за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, — заявили в правоохранительных органах.

После изучения всех обстоятельств будет решаться вопрос о применении к нему дисциплинарных взысканий.

Ранее Лайф рассказывал о ДТП в Челябинской области, которое устроил начальник отдела ГИБДД по городу Чебаркуль. При этом в момент аварии он был пьян.