Глава Оренбуржья поддержал жителей в споре о проведении "Бессмертного полка"

Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер встал на сторону жителей Оренбурга, которые настаивают на проведении акции "Бессмертный полк" на проспекте Победы.

Власти областного центра в 2019 году собрались перенести традиционное шествие с проспекта Победы на проспект Парковый, а также на площадь Ленина и улицу Советскую. Однако эту инициативу не поддержали горожане. Глава региона рассказал, что увидел множество обращений оренбуржцев по этому поводу, и призвал уважать их позицию.

— "Бессмертный полк" в Оренбурге будет проходить по проспекту Победы — там, где решили горожане. Потому что это общенародная акция, это общая память, гордость и боль, — написал Денис Паслер в "Инстаграме". — "Бессмертному полку" — быть. И право горожан самим решить, где.

По его мнению, выбирать место проведения акции должны люди, а городские службы — думать, как это организовать.