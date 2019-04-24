На Алтае подал в отставку зампред правительства, на которого жаловался ОНФ

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На Алтае подал в отставку зампред правительства, на которого жаловался ОНФ

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Роберт Пальталлер. Фото: © Пресс-служба главы РА и правительства РА

Первый заместитель председателя Правительства Республики Алтай Роберт Пальталлер покинет свой пост до конца апреля. Об этом в посте в "Инстаграме" сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Олег Хорохордин.

Мы обсудили с Робертом Робертовичем ситуацию в республике, положение дел в сферах, которые он курировал, и его дальнейшие планы, — написал врио главы республики.

Хорохордин отметил, что Пальталлер написал заявление об отставке, а он его принял. Врио главы Алтая уточнил, что подпишет соответствующий указ до конца апреля.

Пальталлер работал в Правительстве Республики Алтай с 2006 года. В сентябре 2018 года активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) попросили Генпрокуратуру России проверить деятельность Пальталлера, заподозрив его в коррупции.

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