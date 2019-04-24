В МВД рассказали, сколько россиян лишили прав за пьяную езду

При этом за год количество подобных правонарушений снизилось на 16% — с 232 тысяч до 198,5 тысячи.

Число россиян, садящихся за руль в состоянии алкогольного опьянения, уменьшилось в прошлом году. Об этом News.ru рассказали в МВД.

Отмечается, что количество судебных постановлений о лишении прав за управление автомобилем в нетрезвом состоянии уменьшилось за последний год на 16% — с 232 тысяч до 198,5 тысячи.

Причины тому юристы видят в общем снижении алкоголизации населения страны и ужесточении штрафов за подобные правонарушения. При этом регулярно поднимается вопрос, чтобы ещё строже ужесточить данный закон.