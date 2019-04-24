Арестант "Матросской Тишины" умер от отравления неизвестным веществом

Управление ФСИН по Москве подтвердило факт отравления троих арестантов в СИЗО "Матросская Тишина", двое из них были госпитализированы, одного спасти не удалось. Об этом сообщает ТАСС.

— В ночь с 23 на 24 апреля в одной из камер СИЗО-1 были обнаружены трое обвиняемых, которые, предположительно, отравились неизвестным веществом, — говорится в сообщении.

При этом ранее СМИ сообщали о массовой передозировке заключённых наркотиками. По их версии, скончались двое арестантов, однако информация о числе умерших не подтвердилась.

СК России проводит доследственную проверку по данному факту.