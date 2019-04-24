На Украине антикоррупционное бюро завело дело против компании Зеленского

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завело дело о возможной растрате государственных средств компанией "Киноквартал", учредителем которой является победивший на президентских выборах Владимир Зеленский. Об этом сообщил директор ведомства Артём Сытник, пишут "Украинские новости".

Ранее Соломенский районный суд Киева обязал НАБУ возбудить против Зеленского уголовное дело. Поводом стало использование русского языка в романтической комедии "Я, ты, он, она", часть средств на создание которой была выделена из госбюджета Украины. Фильм был снят компанией "Киноквартал".

Сытник подчеркнул, что во время информационно-аналитической проверки факт преступления установлен не был, однако организация "Союз добровольцев" добилась возбуждения дела через суд.

Как ранее писал Лайф, после победы на выборах президента Украины Владимир Зеленский не будет заниматься проектами студии "Квартал-95". В последний раз в качестве шоумена он выступит 25 мая.