Суд заочно арестовал двух фигурантов дела об убийстве лётчика Пешкова в Сирии

Басманный суд Москвы заочно арестовал двух фигурантов дела об убийстве российского пилота Су-24М Олега Пешкова и морского пехотинца Александра Позынича. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Суд заключил под стражу Манля Амина Муххамада и Абдаллу Умара Абдульгани сроком на два месяца с момента экстрадиции и задержания их на территории РФ.

Су-24М был сбит турецким F-16 в ноябре 2015 года. Лётчики катапультировались. Константину Мурахтину удалось спастись, а Олега Пешкова боевики расстреляли в воздухе, когда он приземлялся с парашютом. В ходе операции по эвакуации лётчиков Су-24М был потерян вертолёт Ми-8. В результате погиб морпех-контрактник Александр Позынич.