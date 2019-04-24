Путин поздравил лауреатов премии Союза боевых искусств "Золотой пояс"

Президент России Владимир Путин поздравил лауреатов национальной премии Российского союза боевых искусств "Золотой пояс". Текст поздравления был опубликован на сайте Кремля.

Глава государства отметил вклад, который внесли в развитие боевых искусств спортсмены, заслуженные наставники и представители общественных организаций.

— Отрадно отметить, что из года в год российские борцы уверенно побеждают на самых престижных и ответственных соревнованиях, составляют достойную конкуренцию опытным и именитым соперникам, а главное — привлекают в свои ряды талантливую, целеустремлённую молодёжь, — подчеркнул российский лидер.

Он также выразил уверенность, что церемония будет способствовать "укреплению спортивных традиций, которыми по праву славится Россия".