Путин поздравил лауреатов премии Союза боевых искусств "Золотой пояс"

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Путин поздравил лауреатов премии Союза боевых искусств "Золотой пояс"

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Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев

Президент России Владимир Путин поздравил лауреатов национальной премии Российского союза боевых искусств "Золотой пояс". Текст поздравления был опубликован на сайте Кремля.

Глава государства отметил вклад, который внесли в развитие боевых искусств спортсмены, заслуженные наставники и представители общественных организаций.

Отрадно отметить, что из года в год российские борцы уверенно побеждают на самых престижных и ответственных соревнованиях, составляют достойную конкуренцию опытным и именитым соперникам, а главное — привлекают в свои ряды талантливую, целеустремлённую молодёжь, — подчеркнул российский лидер.

Он также выразил уверенность, что церемония будет способствовать "укреплению спортивных традиций, которыми по праву славится Россия".

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