Победитель кадрового конкурса стал и.о. зампредседателя Правительства Сахалина

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Победитель кадрового конкурса стал и.о. зампредседателя Правительства Сахалина

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Фото: © Facebook/Кирилл Подберёзный

Победитель конкурса "Команда Сахалинской области" Кирилл Подберёзный назначен исполняющим обязанности заместителя председателя регионального правительства. К исполнению своих обязанностей он приступил 23 апреля, информирует пресс-центр сахалинского кабмина.

Подберёзный, который ранее исполнял обязанности советника губернатора, будет курировать вопросы привлечения инвестиций и реализации стратегических программ.

Перед назначением на должность Подберёзный стал одним из 55 победителей проекта "Команда Сахалинской области", организованного по принципу "Лидеров России".

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