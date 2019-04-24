Кличко рассказал, почему голосовал за Порошенко: "Он более понятный"

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на выборах президента свой голос он отдал за Петра Порошенко. По мнению Кличко, Порошенко смог объединить вокруг Украины международную коалицию.

— Я отдал свой голос за Петра Порошенко и не скрываю этого. Для меня он более понятный. Я знаю, что от этого президента ожидать. Если коротко объяснить, почему отдал свой голос, могу сказать, что Порошенко очень эффективный президент в том, что касается международной политики, — сказал он в интервью Deutsche Welle.

Также Виталий Кличко отметил, что избранный президент Незалежной Владимир Зеленский "не представил свою программу".

— Мы голосуем не за персону, а за те действия, которые она представляет, которые она предлагает в будущем, потому что каждый украинец в первую очередь хочет знать, что ему ждать от будущего, — добавил мэр Киева.

При этом его брат Владимир Кличко отметил, что в ближайшее время будет понятно, в какой ситуации оказалась Украина.