В МИД РФ прокомментировали слова посла США об авианосцах в Средиземном море

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В МИД РФ прокомментировали слова посла США об авианосцах в Средиземном море

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Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Высказывания посла США в России Джона Хантсмана об угрозе Москве американскими авианосцами вызывают сожаление. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

Рябков выразил надежду, что "американская мегафонная дипломатия не обернётся в итоге мегатонной дипломатией", так как в таком случае дипломаты США пожалеют о том, что не могли найти возможности для ведения нормального, конструктивного диалога с зарубежными партнёрами.

Ранее Лайф сообщал, что при осмотре авианосца Abraham Lincoln глава американского диппредставительства в Москве заявил, что каждый развёрнутый в Средиземном море корабль США представляет собой "сто тысяч тонн международной дипломатии".

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