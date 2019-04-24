Экскурсионный автобус со школьниками попал в ДТП в Брянской области

В результате столкновения легкового автомобиля с экскурсионным автобусом в Брянской области пострадал один человек. Об этом сообщает региональное УМВД.

— По предварительной информации, 54-летний водитель автомобиля Ford Taurus, двигаясь в сторону города Почеп, утратил контроль за управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил касательное столкновение с автобусом, который осуществлял перевозку школьников, — отметили в заявлении.

Как уточняется, дети были пристёгнуты ремнями безопасности, пострадавших среди них нет. Водителя легкового автомобиля госпитализировали.

В настоящий момент причины инцидента устанавливаются.