Захарова рассказала, кто больше всего возмущён указом о российских паспортах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём фейсбуке рассказала, кто больше всего возмущён указом президента России Владимира Путина об упрощённом порядке выдачи паспортов для жителей Донбасса.

— Больше всего решением об упрощённой выдаче паспортов жителям Донбасса возмущаются те, кто несколько лет доказывали, что Россия предала людей, которые на неё понадеялись, — написала Захарова.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который упрощает получение паспортов РФ жителями ДНР и ЛНР. В МВД объяснили, как будет осуществляться процесс.