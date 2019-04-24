Захарова рассказала, кто больше всего возмущён указом о российских паспортах

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Захарова рассказала, кто больше всего возмущён указом о российских паспортах

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Фото: © РИА Новости / Александр Гальперин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём фейсбуке рассказала, кто больше всего возмущён указом президента России Владимира Путина об упрощённом порядке выдачи паспортов для жителей Донбасса.

Больше всего решением об упрощённой выдаче паспортов жителям Донбасса возмущаются те, кто несколько лет доказывали, что Россия предала людей, которые на неё понадеялись, — написала Захарова.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который упрощает получение паспортов РФ жителями ДНР и ЛНР. В МВД объяснили, как будет осуществляться процесс.

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