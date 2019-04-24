Премьер Нидерландов обсудил с Зеленским ход расследования катастрофы МН17

Также в ходе беседы он выразил готовность к сотрудничеству с новым руководителем Незалежной.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте провёл телефонный разговор с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудил дальнейший ход расследования катастрофы самолёта "Малайзийских авиалиний" в июле 2014 года.

— Только что поговорил с будущим президентом Украины Владимиром Зеленским и поздравил его с победой на выборах. Помимо прочего, мы обсудили вопрос сохранения стабильности в регионе, а также важность продвижения расследования дела MH17, — написал Рютте в своём твиттере.

Также в ходе беседы он выразил готовность к сотрудничеству с новым руководителем Незалежной.

Напомним, самолёт, выполнявший рейс MH-17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в Донбассе. Жертвами катастрофы стали 298 человек. Киев заявляет, что ракета была выпущена ополченцами. Донецк это опровергает. По данным российских специалистов, самолёт был сбит ракетой, вывезенной на Украину в 1986 году.