Суд в США отказался сократить срок заключения Ярошенко

Американский суд отклонил ходатайство российского лётчика Константина Ярошенко о сокращении тюремного срока с двадцати до пятнадцати лет. Об этом рассказал его адвокат Алексей Тарасов.

По его словам, Ярошенко сам направил прошение.

— Суд заключил, что преступление Ярошенко было такого рода, что он не может претендовать на какое-либо сокращение, — цитирует Тарасова РИА "Новости".

Как писал Лайф, ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова пообещала, что будет добиваться перевода Ярошенко, отбывающего 20-летний срок в американской тюрьме в Данбери (Коннектикут), в другое учреждение из-за состояния здоровья заключённого.

Напомним, в 2011 году в США лётчика приговорили к двадцати годам лишения свободы. Он отрицает вину и считает арест провокацией, а дело — сфабрикованным. В США лётчик был доставлен из Либерии, где был арестован в мае 2010 года. Действовавшие под прикрытием агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков США якобы уличили его в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.