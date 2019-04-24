Суд в США отказался сократить срок заключения Ярошенко

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Суд в США отказался сократить срок заключения Ярошенко

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Фото: © РИА Новости

Американский суд отклонил ходатайство российского лётчика Константина Ярошенко о сокращении тюремного срока с двадцати до пятнадцати лет. Об этом рассказал его адвокат Алексей Тарасов.

По его словам, Ярошенко сам направил прошение.

Суд заключил, что преступление Ярошенко было такого рода, что он не может претендовать на какое-либо сокращение, — цитирует Тарасова РИА "Новости".

Как писал Лайф, ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова пообещала, что будет добиваться перевода Ярошенко, отбывающего 20-летний срок в американской тюрьме в Данбери (Коннектикут), в другое учреждение из-за состояния здоровья заключённого.

Напомним, в 2011 году в США лётчика приговорили к двадцати годам лишения свободы. Он отрицает вину и считает арест провокацией, а дело — сфабрикованным. В США лётчик был доставлен из Либерии, где был арестован в мае 2010 года. Действовавшие под прикрытием агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков США якобы уличили его в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

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