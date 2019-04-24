Совбез ООН определил дату для встречи по Украине

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Совбез ООН определил дату для встречи по Украине

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Фото: © Flickr/ UN Women

Совет Безопасности ООН 25 апреля проведёт заседание из-за решения России упростить выдачу паспортов жителям Донбасса. Об этом рассказал спикер постоянного представительства Незалежной при ООН Олег Николенко.

Заседание Совбеза ООН созвано по требованию Украины и состоится в четверг в 15:00 по Нью-Йорку (22:00 по МСК.Прим. Лайфа), — передаёт слова дипломата "Укринформ".

При этом Николенко поблагодарил делегацию Германии и "других партнёров" Незалежной за реакцию на обращение.

Как сообщал Лайф, 24 апреля президент России Владимир Путин в гуманитарных целях подписал указ об упрощённом получении российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР. После этого постпред Украины Владимир Ельченко по инициативе президента Петра Порошенко обратился в Совет Безопасности ООН.

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