Преступники с топорами и травматами ограбили водителя в Москве

В Москве пятеро злоумышленников напали на мужчину, отобрали у него сумку с деньгами, после чего скрылись.

Как сообщает РИА "Новости", ограбление произошло около 19:50 на улице Подольских курсантов.

Отмечается, что нападавшие угрожали водителю предметами, "похожими на топоры и травматическое оружие". Они также повредили легковушку жертвы ограбления.

Сумма ущерба устанавливается.

Известно, что нападавшие скрылись на автомобиле "Вольво". Для их розыска и задержания введён план "Перехват".