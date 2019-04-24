Преступники с топорами и травматами ограбили водителя в Москве

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Преступники с топорами и травматами ограбили водителя в Москве

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Фото: © LIFE

В Москве пятеро злоумышленников напали на мужчину, отобрали у него сумку с деньгами, после чего скрылись.

<p>Фото: © LIFE</p>

Как сообщает РИА "Новости", ограбление произошло около 19:50 на улице Подольских курсантов.

<p>Фото: © LIFE</p>

Отмечается, что нападавшие угрожали водителю предметами, "похожими на топоры и травматическое оружие". Они также повредили легковушку жертвы ограбления.

Сумма ущерба устанавливается.

Известно, что нападавшие скрылись на автомобиле "Вольво". Для их розыска и задержания введён план "Перехват".

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