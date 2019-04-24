В Пентагоне отметили, что открыты для диалога с Россией, но без оптимизма

Вашингтон готов к продолжению диалога с Москвой по разоружению и контролю за вооружениями, однако никакого оптимизма не испытывает, сообщил помощник замминистра обороны США по политическим вопросам Дэвид Трахтенберг в ходе семинара в Институте Брукингса.

По его словам, власти США до сих пор не решили, будут ли продлевать Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3. — Прим. Лайфа).

При этом он выразил надежду, что в будущем удастся вывести российско-американские отношения "на более позитивную траекторию".

— Я бы сказал, что мы, разумеется, не против того, чтобы вести переговоры с россиянами относительно того, куда движемся в будущем. К сожалению, поведение России, на мой взгляд, не даёт настоящего повода для оптимизма насчёт того, что мы сможем добиться с россиянами того, чего хотели бы, в плане будущих договоров по контролю над вооружениями, — отметил Трахтенберг.

Как писал Лайф, ранее посол РФ в США Анатолий Антонов выразил опасения, что ограничения ядерных потенциалов могут исчезнуть впервые за 50 лет. По его мнению, это чрезвычайно опасно "в условиях общего кризиса двусторонних отношений и развала режима контроля над вооружениями".