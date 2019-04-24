Лайф публикует видео задержания жителя Североморска, похитившего дочь

Телеграм-канал LifeShot опубликовал видео задержания жителя Североморска (Мурманская область), который обманом вывез свою дочь в Москву.

На кадрах видно, как полицейские подходят к мужчине с ребёнком и просят проследовать с ними. При этом похититель не проявляет никакой агрессии, а спокойно следует за правоохранителями. С девочкой также всё в порядке, вскоре её передадут матери.

Как писал Лайф, мужчина попросил у бывшей жены разрешить ему погулять во дворе с их общей дочерью Полиной. После этого девочка пропала.

Оказалось, что похититель четыре раза лежал в психлечебнице и был уволен со службы после "заминирования" части.

Сначала нездоровый отец вывез ребёнка в Санкт-Петербург, а затем в Москву.

— Мы даже боялись ориентировку давать, опасаясь за ребёнка. Дали аккуратно через волонтеров... — рассказали в региональном МВД.

Журналистам Лайфа удалось уговорить похитителя на встречу, где его и задержали сотрудники полиции.