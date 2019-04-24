День памяти жертв геноцида армян. Лайф публикует истории выживших семей

24 апреля — День памяти жертв геноцида армян. В 1915 году в Османской империи истребили полтора миллиона жителей Западной Армении. Потомки трёх выживших семей рассказали, как их предкам удалось спастись и почему они сами не хотят забывать эту дату.

В ходе геноцида семья Овсепян потеряла от 40 до 50 человек. От всего рода в живых осталось лишь несколько человек. Их деда, а также его старшего сына вывезли к реке Евфрат, где расстреляли и бросили в воду.

— Причём мой прадед попросил, чтобы сначала его убили, а потом сына, чтобы он не видел смерть сына. Они его не услышали: сначала на глазах отца убили сына, а потом только его самого, — добавляет Марине Овсепян.

По её словам, семей, которые пережили подобное, очень много. Перед убийством армян нередко подвергали пыткам: истязали или распарывали живот. Не жалели даже беременных женщин.

В живых из всей семьи осталось лишь два человека: Марине и её двоюродная сестра. По словам Овсепян, на момент "жуткой резни" ей было всего 12 лет, а выжить в таком юном возрасте ей удалось благодаря тому, что она пряталась среди трупов.

Семья Григорян также была в числе сотен тысяч человек, которые стали беженцами. От геноцида спрятали курды. Однако в семье беженцев никогда не теряли надежду вернуться на родину.

— Мой прадед бежал, когда геноцид закончился. Но всю жизнь он мечтал, что вернётся туда [на родину. — Прим. Лайфа]. От бабушки или папы я слышала, что у него была мечта, что он переедет обратно в свой район Муш и там будет жить. Он даже закопал на родине два огромных кувшина с золотом под землёй, — рассказала Лусине.

Семья Баблоян принадлежала к числу интеллигентов и подверглась уничтожению одной из первых. Однако некоторым удалось выжить. Так, двухлетнего ребёнка спрятали в сундуке с дырками, чтобы вывезти за границу.

— Когда переходили границу, турки открыли [сундук. — Прим. Лайфа], посмотрели — там бельё какое-то лежит, и они его не тронули, — уточнил Роберт Баблоян.