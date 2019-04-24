Посольство РФ в Латвии осудило решение суда по языковой реформе в русских школах

В Посольстве РФ в Латвии отреагировали на решение Конституционного суда страны, постановившего перевести обучение в школах нацменьшинств на латышский язык. Заявление диппредставительства было опубликовано в Facebook.

— Вчера КС поставил точку в процессе уничтожения образования на русском языке в Латвии — школьная реформа признана полностью соответствующей конституции и законодательным нормам. Таким образом, латвийское правосудие на самом высоком уровне оказалось неспособно гарантировать представителям нацменьшинств реализацию их неотъемлемых прав,— отметили в пресс-службе ведомства.

При этом в заявлении подчеркнули, что данное решение лишь создаст проблемы для русскоязычных детей, их родителей и учителей.

Вместе с тем дипломаты выразили надежду, что международные структуры вмешаются "и помогут латвийским коллегам провести работу над ошибками".

Как писал Лайф, в марте 2019 года комиссар ОБСЕ Ламберто Заньер призвал латвийское правительство провести реформу образования с учётом интересов национальных меньшинств.

Напомним, в апреле 2018 года президент Латвии Раймондс Вейонис подписал документ о переходе русских школ в стране к обучению на латышском языке.