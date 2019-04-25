США и Франция раскритиковали упрощение выдачи паспортов РФ для жителей Донбасса

Французские и американские дипломаты раскритиковали решение РФ об упрощении получения гражданства для жителей Донбасса. Своим мнением они поделились в социальных сетях.

Так, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в своём твиттере назвал решение Москвы провокационным и объявил Донбасс "украинским, вне зависимости от языковых предпочтений".

В посольстве США в Киеве назвали российский указ "дестабилизирующим и абсурдным".

— Мы осуждаем недавний абсурдный и дестабилизирующий указ России в отношении российских паспортов для жителей Донецка и Луганска и подтверждаем нашу решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, — отметили представители дипведомства в "Твиттере".

Посол Франции в Киеве Изабель Дюмон также негативно восприняла новость о принятии указа и обвинила Россию в нарушении минских договорённостей.

Как сообщал Лайф, 24 апреля президент России Владимир Путин в гуманитарных целях подписал указ об упрощённом получении российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР. После этого постпред Украины Владимир Ельченко по инициативе президента Петра Порошенко обратился в Совет безопасности ООН. В связи с поступившей просьбой заседание Совбеза назначили на 25 апреля.