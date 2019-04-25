На Украине задержан мужчина, "заминировавший" военный городок из-за выборов

На Украине полицией был задержан мужчина, который сообщил о минировании военного городка из-за недовольства итогами президентских выборов. Об этом сообщает независимое информационное агенство УНИАН.

Отмечается, что инцидент произошёл в посёлке Гончаровское Черниговского района. По предварительной информации, вечером 23 апреля в полицию поступил звонок от нетрезвого мужчины, который сообщил, что заминировал военный городок из-за недовольства результатами выборов президента.

В итоге злоумышленника задержали в одном из сёл Козелецкого района. Мужчина, имеющий судимость, уже признался в содеянном. У него изъяли телефон, с которого был осуществлён звонок в полицию.

Преступнику будет предъявлено обвинение по части 1 статьи 259 УК Украины "Заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва". Ему грозит до шести лет тюрьмы.

Напомним, что на Украине обнародованы окончательные итоги выборов президента. Согласно окончательным данным, шоумен Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов.