Жители Екатеринбурга возмутились из-за уничтожения сада на крыше многоэтажки

В Екатеринбурге управляющая компания уничтожила на крыше 9-этажного дома сад, который 18 лет радовал местных жителей, сообщает портал E1.

В управляющей компании отметили, что приняли решение избавиться от сада из-за угрозы обрушения кровли. После того как собственнк отказался убрать растения, УК обратилась в суд.

— Мы обратились в суд, когда этот сад начал разрушать кровельное покрытие и наносить ущерб жильцам. Сад не соответствует проекту дома, он там не предусмотрен. И выполнен не по технологиям, — цитирует представителя компании издание.

Однако собственник сада Николай Моргунова рассказывает, что история с садом началась намного раньше — 18 лет назад. По его словам, в 2001 году у него начала протекать крыша, но переговоры с коммунальщиками результатов не дали, поэтому Моргунов решил сам починить кровлю и заодно посадил на ней деревья.

По словам мужчины, устройство сада продвигалось не быстро: многие деревья не приживались, поэтому на подбор растений, которым удалось бы приспособиться к климату, ушло время. В итоге на крыше остались дикая яблоня, груша, черёмуха, берёза, рябина, ель редкого вида и кедр.

— Считаю, это чистой воды вандализм. Одна из ёлок, которая росла у нас на крыше, — очень редкая, у меня брали семена во многих местах. Её тоже вырубили, — сказал мужчина.

Моргунов пояснил, что пытался спасти и пересадить дерево, но к этому моменту ель уже успели уничтожить.

Кроме того, по словам собственника, управляющая компания ссылается на решение суда трёхгодичной давности, которое было потом опротестовано. Моргунов также отметил, что в компании несколько раз менялись руководители. С предыдущими генеральными директорами вопрос удавалось решить "полюбовно".

— Затем руководителем стал третий. Он сказал, что увидел решение суда трёхлетней давности и должен его исполнить. Сегодня привёл целую команду, которая вырезала сад и разгромила всё что только можно, — пояснил Моргунов.

Он заметил, что в жилом доме проводилось собрание собственников, и практически все единодушно проголосовали за то, чтобы сохранить сад, который радовал всех вот уже более 15 лет. В сад могли приходить все желающие, там устраивались пикники и дружеские посиделки. Однако управляющая компания желание собственников во внимание не приняла.