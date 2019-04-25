Путин: РФ не согласна с попытками Запада силой навязать ценности целым народам

В условиях, когда ряд стран Запада заявляет претензии на единоличное глобальное лидерство, взаимодействие Москвы и Пекина является важным стабилизирующим фактором. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Как отметил российский лидер, у Китая и РФ "совпадающие или весьма близкие позиции по ключевым проблемам современности".

В интервью изданию "Жэньминь Жибао" Путин также подчеркнул, что некоторые страны Запада "грубо попирают нормы и принципы международного права".

— Прибегают к шантажу, санкциям и давлению, пытаются силой навязать свои ценности и сомнительные идеалы целым странам и народам, — сказал глава государства.

По словам Путина, в России " с такими подходами категорически не согласны".