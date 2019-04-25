Пушков назвал "лицемерием" реакцию Киева на паспорта РФ для жителей Донбасса

Сенатор Алексей Пушков назвал "редким лицемерием" реакцию Украины на внедрение упрощённой процедуры получения российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР.

Политик напомнил, что украинские власти с 2015 года "торпедировали" минские соглашения и отказывались их выполнять.

Кроме того, по мнению сенатора, Киеву было "наплевать" на положение Донбасса и его жителей, которых "обстреливали, убивали, подвергали блокаде".

— Но стоило Москве позаботиться об их правах, как в Киеве тут же вспомнили о минских соглашениях. Редкое лицемерие, — заключил Пушков в своём аккаунте в "Твиттере".

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР.

Говоря о принятии этого постановления, он отметил, что это был вопрос гуманитарного характера. Путин пояснил, что жители Луганска и Донбасса лишены каких бы то ни было гражданских прав, в связи с чем и был принят документ об упрощении выдачи гражданства.

Тем временем пока ещё действующий президент Украины Пётр Порошенко счёл это "брутальным нарушением суверенитета, территориальной целостности и независимости" страны. Кроме того он заявил, что Россия "торпедирует мирный процесс в Донбассе".

Решение Москвы не оставил без внимания и министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он назвал распоряжение об упрощённом порядке выдачи российского гражданства жителям ДНР и ЛНР "продолжением вмешательства" во внутренние дела Незалежной.