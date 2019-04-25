Россия сообщила о подготовке акций "Белых касок" в Сирии

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Россия сообщила о подготовке акций "Белых касок" в Сирии

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Фото: © Twitter / The White Helmets

Заместитель постпреда России при Совете Безопасности ООН Владимир Сафронков в ходе заседания выступил с заявлением, что организация "Белые каски" занимается подготовкой провокаций в Сирии.

"Псевдогуманитарщина" из "Белых касок" продолжает готовить очередные провокации с целью обвинения законных властей в применении отравляющих веществ, — цитирует дипломата РИА "Новости".

Как известно, организация пользуется поддержкой на Западе и в качестве главной цели декларирует спасение мирных жителей в зонах боевых действий.

Как писал Лайф, ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что организация "Белые каски" напрямую связана с террористической группировкой "Джебхат ан-нусра"*.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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