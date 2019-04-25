Россия сообщила о подготовке акций "Белых касок" в Сирии

Заместитель постпреда России при Совете Безопасности ООН Владимир Сафронков в ходе заседания выступил с заявлением, что организация "Белые каски" занимается подготовкой провокаций в Сирии.
— "Псевдогуманитарщина" из "Белых касок" продолжает готовить очередные провокации с целью обвинения законных властей в применении отравляющих веществ, — цитирует дипломата РИА "Новости".
Как известно, организация пользуется поддержкой на Западе и в качестве главной цели декларирует спасение мирных жителей в зонах боевых действий.
Как писал Лайф, ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что организация "Белые каски" напрямую связана с террористической группировкой "Джебхат ан-нусра"*.
* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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