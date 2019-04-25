Путин отметил, что отношения России и Китая будут стабильно развиваться

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Путин отметил, что отношения России и Китая будут стабильно развиваться

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Владимир Путин. Фото: © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселев

Российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что отношения Москвы и Пекина не подвержены конъюнктуре.

Наши страны подошли к юбилею (70-летию установления дипломатических связей. — Прим. Лайфа) с лучшими отношениями за всю историю, — приводит слова Путина китайское издание "Жэньминь Жибао".

Также президент РФ выразил мнение, что Москва и Китай "полностью нормализовали двусторонние связи, вывели их на уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства, решили все чувствительные вопросы — включая пограничный".

Убеждён, потенциал российско-китайского партнёрства поистине неисчерпаем, — добавил глава государства.

Ранее Владимир Путин отметил, что у Китая и России "совпадающие или весьма близкие позиции по ключевым проблемам современности". При этом Путин подчеркнул, что Россия не согласна с попытками Запада силой навязать свои ценности целым народам.

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