Путин отметил, что отношения России и Китая будут стабильно развиваться

Российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что отношения Москвы и Пекина не подвержены конъюнктуре.
— Наши страны подошли к юбилею (70-летию установления дипломатических связей. — Прим. Лайфа) с лучшими отношениями за всю историю, — приводит слова Путина китайское издание "Жэньминь Жибао".
Также президент РФ выразил мнение, что Москва и Китай "полностью нормализовали двусторонние связи, вывели их на уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства, решили все чувствительные вопросы — включая пограничный".
— Убеждён, потенциал российско-китайского партнёрства поистине неисчерпаем, — добавил глава государства.
Ранее Владимир Путин отметил, что у Китая и России "совпадающие или весьма близкие позиции по ключевым проблемам современности". При этом Путин подчеркнул, что Россия не согласна с попытками Запада силой навязать свои ценности целым народам.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени