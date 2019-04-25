Путин поручил подготовить план предоставления жилья пострадавшим в Забайкалье

Российский лидер Владимир Путин поручил подготовить план предоставления жилья пострадавшим от пожаров в Забайкальском крае.

— Нужно наметить план конкретных действий по восстановлению жилья и в ближайшее время оперативно, не дожидаясь холодов, его выполнить, — заявил глава государства на совещании в Чите.

По словам Путина, врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов пообещал, что до 10 мая детальный план будет подготовлен.

— После этого соберёмся ещё раз у меня в Москве, хочу, чтобы вы мне этот план доложили. И в сентябре я приеду сюда ещё раз, посмотрю, как он реализуется, — резюмировал российский лидер.

Он отметил, что наряду с домами в посёлках, пострадавших от пожаров, восстановят и социальную инфраструктуру.

— Рассчитываю, что все наши действия по восстановлению посёлков, инфраструктуры будут не только сформулированы быстро, но и быстро реализованы, — сказал Путин.

Кроме того, глава государства распорядился возместить пострадавшим ущерб от потери домашнего скота.

— Нужно помочь людям и заплатить за эти потери. Я попрошу при формировании финансовой заявки на преодоление последствий пожаров включить и эту часть, — добавил Путин.

Лайф писал, что в результате пожаров в Забайкальском крае, по последним данным, пострадало уже 34 человека. Также сообщалось, что сгорело около 100 домов, 113 ферм и погибло 5,6 тысячи голов скота.