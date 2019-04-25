Путин оценил работу служб и властей в борьбе с пожарами на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин позитивно оценил работу властей и служб в борьбе с природными пожарами на Дальнем Востоке.

— Слава Богу, удалось избежать человеческих жертв и достаточно быстро в целом отреагировали — по сравнению с подобной тяжёлой ситуацией в прошлые годы, — сказал Путин во время совещания в Чите, которое было посвящено ликвидации природных пожаров в Забайкалье.

Он напомнил, что из-за пожаров 19–20 апреля в Забайкалье пострадало 17 населённых пунктов и огонь повредил как жилые дома, так и различные постройки.

При этом Путин призвал власти и специализированные службы активнее проводить разъяснительную работу с населением.

— Когда слышу, что в таких пожарах люди сами виноваты, не могу с этим согласиться. Конечно, есть конкретные люди, которые совершают такие действия, но это говорит о том, что мы плохо работаем по информированию людей о том, к чему могут привести такие действия, — резюмировал глава государства.

Лайф писал, что Путин отметил сложность ситуации с пожарами в Забайкальcком крае. По последним данным, в списке пострадавших уже 34 человека. Сообщалось, что сгорело около 100 домов, 113 ферм, погибло 5,6 тысячи голов скота.