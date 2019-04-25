Врио главы Забайкалья назвал размер ущерба от природных пожаров в регионе

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов рассказал, что ущерб от природных пожаров в регионе составил 1 млрд рублей.

— У нас всего 130 пожарных формирований на 780 населённых пунктов. Таким образом, 700 с лишним не имеют пожарного прикрытия. В такие пункты пожарные должны прибывать в течение 20 минут в сельской местности. Нормативу такого прибытия не соответствуют 230. Связано это с тем, что долгое время краевой бюджет не имел необходимых источников финансирования, — рассказал Осипов на совещании по ликвидации последствий стихии, в котором принимает участие президент России Владимир Путин.

Далее Осипов обратился к главе государства с просьбой оказать финансовую поддержку на эти цели в размере 600 миллионов рублей.

— С учётом того, что ущерб составил более 1 млрд рублей, нормативные акты не предусматривают это, а решение надо принимать быстро. Хотел бы попросить по вашему указу вести восстановительные работы. Аналогично тому, как работали в 2012 году по Дальнему Востоку, — сказал врио губернатора.

Путин в свою очередь данное предложение поддержал.

— Мы сегодня обратимся к Правительству РФ о выделении нам финансирования соответствующего. Я думаю, что мы его получим. И в таком случае до 15 июня мы все выплаты социальные сделаем. Работы по строительству жилья нужно завершить до 15 октября, — подчеркнул Путин.

Ранее Лайф писал, что в результате пожаров в Забайкальском крае, по последним данным, пострадало уже 34 человека. Также сообщалось, что сгорело около 100 домов, 113 ферм и погибло 5,6 тысячи голов скота.