На юге Сирии двое детей погибли в результате подрыва мины

В Сирии двое детей погибли в результате подрыва мины, заложенной террористами, сообщает SANA.

Отмечается, что инцидент произошёл на дороге, соединяющей посёлок Хирбет Газала и провинцию города Даръа. Согласно предварительной информации, в результате взрыва пострадала семья из четырёх человек, находившаяся в автомобиле.

Глава семейства вместе с сыном получили ранения. Пострадавшие были доставлены в местную клиническую больницу для оказания медицинской помощи.

Взрывные устройства и мины на сельскохозяйственных землях, в жилых районах и на дорогах были заложены террористической организацией, предположительно "Джебхат ан-Нусра"*.

*Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.