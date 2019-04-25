Путин отметил сложность ситуации с пожарами в Забайкальcком крае

Российский лидер Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий стихии в Забайкалье отметил сложность ситуации.
— На прошлой неделе в вашем регионе из-за высокой температуры и сильного ветра пожары охватили 17 населённых пунктов в 13 муниципальных районах. Пострадали жилые дома, нежилые постройки, — сказал глава государства.
Как писал Лайф, из-за пожаров в Забайкалье, по последним данным, пострадали уже 34 человека. Известно, что сгорело около 100 домов, 113 ферм и погибло 5,6 тысячи голов скота.
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