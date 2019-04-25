Путин пригласил китайских туристов в Крым

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Путин пригласил китайских туристов в Крым

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Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Президент России Владимир Путин посоветовал китайским туристам съездить в Крым. Соответствующее заявление он сделал в ходе интервью изданию "Жэньминь Жибао".

В последние годы на полуострове стремительно развивается туристическая индустрия, создаётся разветвлённая инфраструктура, строятся новые современные гостиничные и санаторные комплексы, — заявил Путин.

При этом он особенно отметил гостеприимство и радушие местных жителей.

Как писал Лайф, ранее российский лидер выразил убеждённость в том, что отношения между Москвой и Пекином будут стабильно развиваться.

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