Путин пригласил китайских туристов в Крым

Президент России Владимир Путин посоветовал китайским туристам съездить в Крым. Соответствующее заявление он сделал в ходе интервью изданию "Жэньминь Жибао".
— В последние годы на полуострове стремительно развивается туристическая индустрия, создаётся разветвлённая инфраструктура, строятся новые современные гостиничные и санаторные комплексы, — заявил Путин.
При этом он особенно отметил гостеприимство и радушие местных жителей.
Как писал Лайф, ранее российский лидер выразил убеждённость в том, что отношения между Москвой и Пекином будут стабильно развиваться.
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