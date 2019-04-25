СМИ: Заместитель генпрокурора Украины подал в отставку

Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин подал в отставку. Об этом сообщает портал "Левый берег".

Как отмечает издание, в структуре ожидаются и другие перемены. Так, существует вероятность, что в отставку уйдут оставшиеся сотрудники Генеральной прокуратуры Украины, которую возглавляет Константин Кулик.

Ранее Лайф писал, что шоумен Владимир Зеленский, победивший 21 апреля на втором туре выборов президента Украины, в прямом эфире национального телеканала представил членов своей команды. Также Зеленский заявил, что будет менять команду пока ещё действующего лидера страны Петра Порошенко.

Напомним, что в последнее время своих постов также лишились сразу несколько глав областных администраций. В частности, в начале апреля президент Украины Пётр Порошенко отправил в отставку главу Одесской области Олега Степанова, который не допустил фальсификаций в пользу действующего лидера страны на выборах 31 марта.

Ранее главы Львовской и Николаевской областей подали в отставку после провала Порошенко.