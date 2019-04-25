В Забайкалье до 15 октября намерены построить жильё для пострадавших от пожаров

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов на совещании по ситуации с природными пожарами в Чите с участием главы государства Владимира Путина рассказал, что до 15 октября пострадавшим из-за пожаров построят новые дома.

— Мы подготовили план работ правительства. Работу по строительству до 15 октября планируется завершить. Ещё раньше провести выплату возмещений тем, кто согласится на это, — сказал врио губернатора.

По словам Осипова, также до 1 июля планируется очистить сгоревшие территории.

Ранее он рассказал Владимиру Путину, что нанесённый природными пожарами региону ущерб составляет 1 миллиард рублей.

Лайф писал, что на совещании в Чите Путин поручил до 15 июня завершить все социальные выплаты пострадавшим в Забайкалье, а до 15 октября — работы по строительству жилья.

Напомним, из-за пожаров в Забайкалье пострадало уже 34 человека. Также сообщалось, что сгорело около 100 домов, 113 ферм.