Россвязь собирается ускорить перенос мобильного номера при смене оператора связи

Россвязь предложила сократить сроки оказания услуги по переходу с одного мобильного оператора на другой с сохранением номера. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководителя ведомства Олега Духовницкого.

Отмечается, что для этого в первую очередь потребуется внести изменения в нормативно-правовую базу.

Также добавляется, что если предложение поддержит Минкомсвязь, нововведение сможет облегчить жизнь россиян в ближайшем будущем.

— Будем совершенствовать эту систему, будем работать над сокращением сроков, — заявил Духовницкий.

Насколько планируется сократить данные "сроки", однако, не уточняется. В Россвязи предполагают, что смогут добиться того, что они сократятся "довольно существенно".

Таким образом в агентстве связи намерены увеличить число потребителей данной услуги, которая, как заметил Духовницкий, очень востребована среди россиян.

— В период с 2014 по 2019 год было перенесено 12 миллионов номеров. Буквально два дня назад на Алтае был перенесён двенадцатимиллионный номер, — заключил он.