США обвинили Китай в спонсировании правительства Мадуро

В Госдепартаменте США предположили, что Китай финансирует правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Такую точку зрения выразила официальный представитель ведомства Морган Ортагус.

— Так называемое невмешательство Китая обогатило власти Венесуэлы на сумму в размере около 60 миллиардов долларов, — написала она в "Твиттере".

Напомним, 21 января 2019 года в Венесуэле начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Вскоре после этого спикер оппозиционного парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Некоторые страны Запада во главе с США поддержали его кандидатуру, однако Россия, Китай и ряд других стран выразили поддержку избранному главе государства.