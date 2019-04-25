США обвинили Китай в спонсировании правительства Мадуро

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США обвинили Китай в спонсировании правительства Мадуро

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Фото: © Flickr/ Sam Howzit

В Госдепартаменте США предположили, что Китай финансирует правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Такую точку зрения выразила официальный представитель ведомства Морган Ортагус.

Так называемое невмешательство Китая обогатило власти Венесуэлы на сумму в размере около 60 миллиардов долларов, — написала она в "Твиттере".

Напомним, 21 января 2019 года в Венесуэле начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Вскоре после этого спикер оппозиционного парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Некоторые страны Запада во главе с США поддержали его кандидатуру, однако Россия, Китай и ряд других стран выразили поддержку избранному главе государства.

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